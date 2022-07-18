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    Rezaletin yeni görüntüleri! CHP'li Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Sibel Can konserinde olay çıkarmıştı

    Giriş Tarihi: 18.07.2022, 16:03

    CHP skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Bu kez yer Balıkesir. Skandala imza atan isim ise CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan.. Balıkesir'in Edremit ilçesinde sahne alan Sibel Can'ın yanına gitmek isteyen CHP'li Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan'a özel güvenlik görevlileri ve jandarma personeli izin vermedi. Alkollü olduğu belirtilen Başkan Arslan görevlilerin kendisini sahneye çıkarmamasına tepki gösterip saldırdı. Zabıtaların da konser alanına gelmesi sonrası arbede yaşandı. CHP'li Arslan seyircilerin protestosunun ardından konser alanından ayrıldı. Konserde yaşanan rezaletin yeni görüntüleri orataya çıktı.

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