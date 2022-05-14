Rize-Artvin Havalimanı açıldı! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/rize-artvin-havalimani-acildi-baskan-erdogandan-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Türkiye'nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin Havalimanı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin katılımıyla açıldı. Erdoğan, "Yeminli Türkiye düşmanlarının değirmenine su taşımayı siyaset sananların gaflet ve ihanetine rağmen bayrağı daha yukarı dikmek için yolumuza devam edeceğiz." açıklamasında bulundu. Erdoğan ayrıca "Bu yıl yaş çay alımlarında uygulanacak taban fiyatı yüzde 73'ün üzerinde artışla 6 lira 70 kuruşa çıkarıyoruz." dedi