Trafik polisi İsmail Hakkı Sarıcaoğlu tarafından makamında vurulan Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi ortaya çıktı. İstanbul merkezli 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 27 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesi olayında FETÖ izi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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