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    Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım projesi hizmete alındı

    Giriş Tarihi: 06.06.2020, 16:49

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, ''Bundan böyle Taşlıdere Vadisi'ndeki bu ıslah ile buralarda artık bu taşkınları yaşamayız. Allah yar ve yardımcımız olsun.'' dedi. İşte dev projenin hizmete alınma töreni...

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