Rus askerleri Kiev sokaklarında! İşte çatışma görüntüleri

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Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya savaşı ikinci gününe girdi. Topraklarında on binlerce Rus askeri olduğunu belirten Ukrayna direnişin tüm hızıyla sürdüğünü duyurdu. Bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ederken, Kiev'den patlama sesleri gelmeye devam ediyor. İşte şehir sokaklarında sıcak çatışma anları görüntüleri...