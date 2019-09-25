Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.Ege Denizi'nden saat 07.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti Rus Savaş gemisi 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası Marmara denizine yol aldı.
Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.