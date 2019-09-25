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Rus savaş gemisi 'Azov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Giriş Tarihi: 25.09.2019, 11:34

Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Gemi, Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

Ege Denizi'nden saat 07.00'te, Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı, 151 borda numaralı savaş gemisi 'Azov', saat 08.15'te Çanakkale önlerinde oldu. Gemiye Çanakkale Boğazı geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat etti Rus Savaş gemisi 36 millik Çanakkale boğaz geçişi sonrası Marmara denizine yol aldı.
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