Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 150 borda numaralı savaş gemisi Saratov Çanakkale Boğazı’ndan ilerleyerek, Marmara Denizine doğru yol aldı. Rus savaş gemisi Saratov’a boğaz geçişi sırasında Türk Sahil Güvenlik botu refakat ettiği gözlendi.
Rus savaş gemisi 'Saratov' Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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