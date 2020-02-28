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Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama

Giriş Tarihi: 28.02.2020, 09:40

Beşar Esad rejiminin İdlib'deki kalleş saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Rusya'dan İdlib'deki kalleş saldırı sonrası ilk açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada "Türk birliklerinin olduğu bölgeye saldırı düzenlemedik" ifadeleri yer aldı. Detayları A Haber muhabiri Agşin Kişiyev, canlı yayında Moskova'dan aktardı.

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