 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Gündem > S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Yeni S-400 sistemi alınacak mı?

S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Yeni S-400 sistemi alınacak mı?

Giriş Tarihi: 19.11.2019, 19:16

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kalın, bir basın mensubunun Rusya'dan yeni S-400 alımı olacak mı? S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? sorularına da yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kalın, S-400 ve F-35 sorunu hakkında ABD-Türkiye arasında kurulan mekanizmanın ilk toplantısına ilişkin, "İlk önemli buluşmamız 3-4 Aralık'ta yapılacak NATO zirvesi. Orada bir görüşme yapacağımızı ifade edebilirim biz tekliflerimizi önereceğiz onların tekliflerini alacağız bir sürecin başlayacağını söyleyebilirim" dedi.

RUSYA'DAN YENİ S-400 SİSTEMİ ALINACAK MI?

Öte yandan Kalın, bir basın mensubunun Rusya'dan yeni S-400 alımı olacak mı? S-400'ler ne zaman aktif hale getirilecek? sorularına da yanıt verdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

S-400'ler ne zaman aktif hale gelecek? Yeni S-400 sistemi alınacak mı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

2020'de asgari ücret ne kadar olacak?
2020'de asgari ücret ne kadar olacak?
Muğla'da uyuyan sürücünün aydınlatma direğini devirdiği anlar kamerada
Muğla'da uyuyan sürücünün aydınlatma direğini devirdiği anlar kamerada
Tank palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Tank palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
Kasım ayında deniz keyfi
Kasım ayında deniz keyfi
Tank palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Tank Palet fabrikası ile ilgili gerçekler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
Skandal kutlamaya sosyal medyadan büyük tepki! İslam dini ile böyle alay ettiler
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
CHP'li İzmir Karşıyaka Belediyesi'nde maaş krizi
Erdoğan ile Bahçeli arasında kritik görüşme
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli bir araya geldi
Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon