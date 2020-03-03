Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın sosyal medyadan tehdit edildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/sabah-gazetesi-yazari-hasan-basri-yalcin-sosyal-medyadan-tehdit-edildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sosyal medyada güvenlik alanında paylaşımlarda bulunan emekli asker Metin Gürcan, Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ı tehdit etti. Yalçın'a "5 Mart'ta İstanbul'dayım. Bıçakla ya da silahla düelloya davet ediyorum" ifadeleriyle tweet atan Gürcan, sosyal medya hesabından hakaretler ve tehditler savurdu.