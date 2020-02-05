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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir-İstanbul uçağı pistten çıktı! İlk görüntüler

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 18:56

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen'de Pegasus Havayolları'na ait uçak pistten çıktı. İzmir İstanbul seferini yapan uçak pistten savrulup alev aldı. Havalimanı itfaiyeleri ilk müdahaleyi yaparken yolcular tahliye edildi..

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