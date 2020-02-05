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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

Giriş Tarihi: 05.02.2020, 19:00

Son dakika haberine göre; İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir - İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yollarına ait uçak pistten çıktı! Olay yerinden ilk görüntüler yayınlandı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda iddiaya göre bir uçak pistten çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
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