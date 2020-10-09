Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 3 aşıda çalışmalar yakın dönemde başlayabilir

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-3-asida-calismalar-yakin-donemde-baslayabilir" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile (Covid-19) mücadele kapsamında yeni değerlendirmeler için kameralar karşısına çıktı. Bakan Koca, aşı çalışmaları ve gelinen nokta ile son durumu açıkladı. Koca, "Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim" dedi.