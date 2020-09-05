  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Giriş Tarihi: 05.09.2020, 20:08

    Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 56 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 278 bin 228, can kaybı 6 bin 620 oldu.

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, bugün 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi. Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 92'ye çıktı.

    Toplam test sayısı 7 milyon 682 bin 697, vaka sayısı 278 bin 228, vefat sayısı 6 bin 620 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta 21 bin 516, ağır hasta sayısı 1091, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 oldu.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta." değerlendirmesinde bulundu.

    AA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Flaş açıklama
    Yerli Kovid-19 aşısı ne zaman çıkacak? Flaş açıklama
    Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de aile ziyareti
    Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de aile ziyareti
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    Başkan Erdoğan'dan Çengelköy'de aile ziyareti
    Başkan Erdoğan Çengelköy'de Yeşilyurt ailesinin evine konuk oldu
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme