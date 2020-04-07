Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-acikladi-iste-illere-gore-koronavirus-yogunluk-haritasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve Türkiye'deki son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca açıklamasında, koronavirüs yoğunluk haritasını da paylaştı. Peki, illere göre koronavirüs haritasında durum ne? İşte illere göre koronavirüs yoğunluk haritası...