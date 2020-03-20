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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!

    Giriş Tarihi: 20.03.2020, 00:23

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.

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