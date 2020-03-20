Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, 'Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu.' bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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