Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Koronavirüsten can kaybı 4, vaka sayısı 359!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-acikladi-koronavirusten-can-kaybi-4-vaka-sayisi-359" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Hastalarımızdan 85 yaşındaki bir hanımefendiyi kaybettik. Daha önce vefat eden bir hasta Kovid-19 olarak değerlendirildi. Toplam kaybımız maalesef 4 oldu." bilgisini paylaştı.