Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı: Şehirlerarası ulaşımda mobil uygulama üzerinden kod dönemi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-acikladi-sehirlerarasi-ulasimda-mobil-uygulama-uzerinden-kod-donemi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Bayramı çok dikkatli geçirmeliyiz. Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir. Bayramdan sonrası günler daha özgür olacak." dedi. "Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması seyahatlerde serbest giriş kartı olacak." diyen Bakan Koca, "Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz." dedi. Bakan Koca, LGS ve YKS'ye ilişkin "Adaylar sırasına maskeyle oturacak, sosyal mesafe uygunsa sınav anında maske çıkarılabilecek." dedi. Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimizden memleketlerine gideceklere, 1 ay dönmemek üzere, bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak." açıklamasında bulundu.