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    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Balıkesir hakkında açıklamalarda bulundu

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Balıkesir hakkında açıklamalarda bulundu

    Giriş Tarihi: 23.10.2020, 20:55

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katıldı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.

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