Son dakika haberleri… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gün içinde Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Bilecik, Yalova'yı içeren il değerlendirme toplantılarına katıldı. Önemli değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bursa, Çanakkale, Bilecik, Yalova ve Balıkesir hakkında açıklamalarda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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