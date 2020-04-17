Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında son vaka sayısını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-canli-yayinda-son-vaka-sayisini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Ankara'da Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin corona virüse karşı aldığı önlem ve tedbirler kapsamında salgının yayılma hızının düştüğünü belirten Bakan Koca, belirtileri yaşayan kişilerin ihmal etmemesi ve sağlık kuruluşlarına başvurması gerektiğini belirtti. 17 Nisan Türkiye günlük corona virüs tablosuna göre, bugün yapılan 40 bin 270 testten, 4 bin 353 vaka sayısı açıklanırken, 126 vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.