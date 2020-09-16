Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illerin son durumunu açıkladı! İşte en yüksek vaka artışı olan iller

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Koronavirüs salgınında son durumu değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iller hakkında bilgi verdi. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın verilerini açıklayan Sağlık Bakanı Koca, basın toplantısında yayınladığı tablolarla birçok ilin son durumunu paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından illerin koronavirüs verilerini paylaştı.

"EN YÜKSEK ARTIŞ KAYSERİ'DE"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "En çok vaka olan iller, son hafta günlük ortalama vaka sayısına göre, En yüksek artış Kayseri yüzde 39,37, yüzde 38,84 Ankara, yüzde 36,99 Mersin. Son üç günün son haftayla karşılaştırmasıyla artış yaşanan ilimizin olmaması da son derece umut vericidir." dedi.

Hasta sayısında azalış olan illerimiz:

Artvin yüzde 27,1, Bartın yüzde 26,37

İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR!

3 büyük şehir hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Koca, "Ankara yatak doluluk oranı yüzde 52,9. Yoğun bakım yüzde 64,8, ventilatör yüzde 28,1. Günlük ortalama zatürre vaka oranı yüzde 6,02. Zatürre oranı bizim için son derece önemli, erken tedaviyle zatürrenin azaldığını, tedavi etmekte başarılı olduğumuzu gösteren bir tablo. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84. Son hafta günlük ortalama vaka sayısı son ay vaka sayısına göre artış oranı yüzde 38, 84" şeklinde konuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarına şu sözlerle devam etti;

Son hafta Ankara'nın kontrol altına alındığını söylemek istiyorum. Bu tedbirleri aynı şekilde devam ettirirsek gelecek haftadan sonra bu stabilleşen Ankara'nın durumunun aşağıya doğru düşeceğini rahatlıkla söyleyebilirim.

İstanbul'da yatak doluluk oranı yüzde 55,3, yoğun bakım yüzde 60,2, son ay günlük ortalama zatüre oranı yüzde 6,53, son üç gün ise zatürre oranı yüzde 67.

İzmir'de son ayda yarı yarıya zatüre oranının düştüğünü, orada da filyasyon ve tadevinin erken başladığını, hastane yükünün azaldığını söylemek istiyorum.

Yoğun bakım yataklarımızın doluluk oranlarında az da olsa kısmi bir düşme, buna karşı ventilatör doluluk oranlarımızda son haftalara göre hafif bir yükselme eğilimini görüyoruz.

İl bazında baktığımızda; Yoğun bakım yatak doluluk oranlarımızı görüyoruz. Karşılaştırdığımızda en dolu illerimiz yatak doluluk oranı, Bartın yüzde 77,32, Batman yüzde 76,4, Sakarya yüzde 76,33, Ordu yüzde 75,98, Samsun yüzde 75,74, Giresin Yüzde 75,34, Hatay yüzde 74,92