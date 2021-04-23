Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koltuğunu devretti

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-koltugunu-devretti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından 16.15'te bir açıklama yapacağını belirterek büyük merak uyandırmıştı. Sürpriz yapan Bakan Koca, "Basın açıklamamız" adı bir video paylaşarak 23 Nisan dolayısıyla koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda, saat 16.15'te açıklama yapacağını duyurdu. Koca'nın bu mesajı, merak uyandırırken, 16.15'te paylaştığı videoda koltuğunu ilkokul öğrencisine devrettiği görüldü.

AŞIDAN ÇOCUKLAR BİLE KORKMUYOR

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakan Koca'nın koltuğuna oturan ilkokul öğrencisi, sırası gelenleri aşı olmaya davet etti. Koronavirüs salgınına karşı maske, mesafe ve temizlik uyarısında bulunan öğrenci, "Kıymetli vatandaşlarım; öncelikle hepinizin ellerinizden öpüyorum. Umarım herkes elini yıkamıştır. Bildiğiniz gibi bir yıldır koronavirüsle mücadele ediyoruz.

Beni tanımadığınız günlere dönmek istiyorsunuz farkındayım. İnanın bunu bende çok istiyorum. Çalışmalarımız da bu yönde zaten. Ben de çok bunaldım. Minik kalbim artık dayanamıyor. Bu mücadeleyi verirken yeri geldi okulumuzdan yeri geldi oyun parklarından feragat ettik. Evimiz okulumuz, evimiz oyun alanımız oldu. Hatta en son bayramda dedemlere gidemedik. Umarım dedem harçlıklarımı biriktiriyordur; canım dedem. Şimdi herkesten bir ricam olacak. Sırası gelen herkes aşısını olsun. Yoksa aşıdan korkuyor musunuz?

Aşıdan çocuklar bile korkmuyor. Bence siz aşı olursanız okullarımız açılacak. Ben de arkadaşlarıma kavuşacağım. Arkadaşım Yasin'i çok özledim. Siz saygı değer büyüklerimizin, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyduğunu görünce mutlu oluyorum. Bu zorlu mücadeleye verdiğiniz destek için hepinize teşekkür ediyorum. Bu arada sevgili arkadaşlarımın Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bize bu bayramı hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyorum" diye konuştu.