Bilim Kurulu Toplantısı ardından basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca, ''Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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