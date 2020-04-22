Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-koronavirus-vaka-sayilarini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bilim Kurulu Toplantısı ardından basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca, ''Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu'' ifadelerini kullandı.