  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

    Giriş Tarihi: 22.04.2020, 20:19

    Bilim Kurulu Toplantısı ardından basının karşısına çıkan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Nisan'ın koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Koca, ''Son 24 saatte 1559 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 16 bin 477 oldu'' ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayılarını açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Bakan açıkladı
    1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınır? Bakan açıkladı
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
    Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
    Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi!
    Ateş Kara pik noktasına ulaşılacak tarihi verdi!
    Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti?
    Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti?
    Zerdeçal koronavirüse iyi gelir mi nasıl tüketmeliyiz?
    Zerdeçal koronavirüse iyi gelir mi nasıl tüketmeliyiz?
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    PYY ücretsiz maske dağıtım merkezinden çok özel görüntüler!
    Başkan Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milli futbolcularla görüştü
    Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti?
    Koronavirüse yakalanan Çinli doktorların ten rengi neden değişti?
    Zerdeçal koronavirüse iyi gelir mi nasıl tüketmeliyiz?
    Zerdeçal koronavirüse iyi gelir mi nasıl tüketmeliyiz?
    Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca
    Denizli’de alkollü şahıslarla polis arasında kovalamaca
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı