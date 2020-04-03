Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-koca-koronavirus-vaka-sayisini-acikladi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında koronavirüs salgınıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Toplam test sayısının 141 bin 716'ya çıktığını açıklayan Bakan Koca, 24 saat içinde 69 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Toplam vaka sayı 20 bin 921'e çıkarken, toplam can kaybı ise 425'e ulaştı. Bakan Koca ayrıca İstanbul'da 1 kişinin virüsü 16 kişiye bulaştırdığını söyledi.