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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 24.06.2020, 21:35

    Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 1492 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 191 bin 657, can kaybı 5 bin 25 oldu.

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