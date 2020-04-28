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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı

    Giriş Tarihi: 28.04.2020, 19:33

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan koronavirüste son vaka sayısını açıkladı. Bakan Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte 29.230 test yapıldı 2.392 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Bugün 92 kişi hayatını kaybetti, 5.018 kişi sağlığına kavuştu.

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