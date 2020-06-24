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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin bağışıklık haritasını açıkladı

    Giriş Tarihi: 24.06.2020, 20:34

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR ve antikor taraması hakkında son verileri açıkladı. Bakan Koca, Türkiye'nin bağışıklık haritasını değerlendirdi. Sağlık Bakanı Koca, genel ortalamayı "Türkiye'de toplumun bağışıklık oranını yüzde 1'in altında" sözleriyle açıkladı.

    Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs salgını nedeniyle PCR ve antikor taramalarının devam ettiğini vurguladı.

    İşte Bakan Koca'nın Türkiye'nin bağışıklık haritası hakkında verileri açıkladığı açıklama;

    Dünyada benzer şekilde büyük ölçekte başka bir çalışma yok. 153 bin kişiyi hem PCR hem de antikor taramasından geçirdik. Hem taşıyıcılık oranımızı hem de antikor bağışık oranımızı tespit etme anlamında önlemli bir çalışmaydı.

    118 bin kişi içinde PCR taramasıyla pozitif bulduğumuz oran binde 2,8. Antikor testi de aynı zamanda bu rakamlar içinde yapıldı. Bu testle de şu dönemde binde 8,1. Yani toplumun bağışıklığı yüzde 1'in altında. Bazı illerimizde biraz yüksek. Adıyaman ve İstanbul'da yüzde 3'ün üstünde. Gaziantep'de 2,8. Ama genel oran 0,86. Yani binde 8,6.

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