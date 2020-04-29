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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ''65 yaş üstüne sokağa çıkma izni'' açıklaması

    Giriş Tarihi: 29.04.2020, 18:18

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası Bakanlık Bilkent Yerleşkesi'nde basın açıklama yaptı. Bakan Koca, ''Normalleşme konusunda da alınan tedbirler mayıs ayı boyunca devam edecek. 65 yaş üstü büyüklerimizi hiç olmazsa birkaç saat dolaşması yönünde, bununla ilgili net bir öneri olmadı.'' açıklamasında bulundu.

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