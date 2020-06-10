Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan Antikor testi açıklaması

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-fahrettin-kocadan-antikor-testi-aciklamasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin yaptığı Antikor testi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Avrupa'da bu denli büyük bir çalışmanın olmadığının belirten Bakan Koca, "İki hafta içerisinde 81 ilde bitmiş olacak” dedi. Koca, “Gerçekten dünyaya örnek olacak bir çalışma olduğunu bilelim.” ifadelerini kullandı.