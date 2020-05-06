  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 06.05.2020, 18:09

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantıda aldığı tavsiye kararlarını duyurdu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Ligler ne zaman başlayacak?
    Ligler ne zaman başlayacak?
    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek
    Türkiye'de normalleşme süreci takvimi böyle işleyecek
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    Ankara-Sivas YHT hattında sona yaklaşılıyor
    Bugün hava nasıl olacak?
    Bugün hava nasıl olacak?
    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    İmmün plazma tedavisi başarılı mı? İmmün plazma tedavisinin yan etkisi var mı? İşte detaylar...
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan flaş LGS açıklaması
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    FOX sunucusu İsmail Küçükkaya'yı çıldırtan görüntü! Yılmaz Özdil'in kaçak villası ekrana gelince....
    Bakan Albayrak'tan güven veren mesaj
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan güven veren mesaj
    Alçak idam tehdidine suç duyurusu!
    İletişim Başkanı Altun alçak idam tehdidi için suç duyurusunda bulundu
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar:
    AK Parti MYK Toplantısı sonrası Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: