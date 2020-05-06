Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun toplantıda aldığı tavsiye kararlarını duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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