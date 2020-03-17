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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan dikkat çeken sözler: "Kusura bakma kızım"

    Giriş Tarihi: 17.03.2020, 12:10

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisine sitem eden bir gazeteciye verdiği cevapla dikkatleri çekti. İşte sosyal medyada da çok konuşulan o anlar...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile mücadele kapsamında dün bir basın toplantısı daha düzenledi. Vatandaşları almaları gerek tedbirler konusunda uyaran Bakan Koca, toplantı sonrasında bir gazeteciye verdiği cevapla sosyal medyada çok sayıda olumlu yorum aldı.

    'KUSURA BAKMA KIZIM'
    Bakan Koca'ya kendilerine mikrofon dağıtılmadığı için sitemde bulunan gazeteci, sert bir üslupla "Bundan sonra mikrofon dağıtabilirseniz eğer gazetecilere böyle atlamak zorunda kalmayız" ifadelerini kullandı.

    Koca ise gülümseyerek 'Kusura bakma kızım' dedi.

    Sağlık Bakanı'nın muhabire verdiği cevap sosyal medyada da çok sayıda kişinin dikkatini çekti. İşte sosyal medyadaki o tepkilerden bazıları:









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