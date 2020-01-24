Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan 'Koronavirüs' açıklaması!

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da "Koranavirüsü" şüphesiyle karantina altına alınan Çinli kadın ile ilgili açıklama yaptı. Bakan Koca, "Yolcular tek tek termal kamera ile kontrol edildikten sonra geçişlerine izin veriliyor. Havalimanındaki taramalarda şüpheli vaka yok." dedi. Bakan Koca ayrıca "Virüs koronavirüs ailesinden ve daha önce insanlarda görülmeyen yeni bir alt tip. Çinli turisti özel ambulansla Çin'e gönderdik. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmasını gerektiren bir durum yok." ifadelerini kullandı.