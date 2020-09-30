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    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ölüm sayıları hakkındaki iddialara sert cevap

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 20:38

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınının neden olduğu ölümler hakkında çıkartılan spekülasyonlara tepki gösterdi. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda tartışma galibiyeti beklenenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıtlarımıza saygı gösterin." dedi.

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