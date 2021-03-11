  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 11.03.2021, 17:46

    Son dakika haberine göre Türkiye’de Kovid-19 virüsünün görüldüğü 11 Mart 2020 yılından bu yana tam bir yıl oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının birinci yılı nedeniyle açıklamada bulundu. Bakan Koca 'Kovid-19 kabusu 2021 yılında sürmeyecek. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı mükemmel bir şekilde yürüyor. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Sosyal hayatı bu tablonun nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok.' ifadelerini kullandı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Müge Anlı canlı yayında akıllara durgunluk veren olay!
    Müge Anlı canlı yayında akıllara durgunluk veren olay!
    CHP'li Muharrem Erkek'ten 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı!
    CHP'li Muharrem Erkek'ten 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı!
    Akıncı 11. bölüm fragmanı izle
    Akıncı 11. bölüm fragmanı izle
    Uzmanlar uyarmıştı! İzmir'de çamur yağışı başladı mı?
    Uzmanlar uyarmıştı! İzmir'de çamur yağışı başladı mı?
    İzmir güne yağışla başladı! Trafik yoğunluğu oluştu
    İzmir güne yağışla başladı! Trafik yoğunluğu oluştu
    İzmir'de tepki çeken görüntü! Tarihi Osmanlı mezarları tahrip edildi
    İzmir'de tepki çeken görüntü! Tarihi Osmanlı mezarları tahrip edildi
    Otoyolda ölüme meydan okudular!
    Otoyolda ölümle dans ettiler! İşte o anlar
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı! Başkan Erdoğan ve Putin de törene katıldı
    Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde 3. reaktörün temeli atıldı! Başkan Erdoğan ve Putin de törene katıldı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisi açılışında önemli mesajlar
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 100.Yılında İstiklal Marşı sergisi açılışında önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'da CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
    Başkan Erdoğan'da CHP'ye Berat Albayrak tepkisi
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yunanistan'a sert tepki
    Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Teröristlerin kaçacak yeri kalmadı