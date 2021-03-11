Son dakika haberine göre Türkiye’de Kovid-19 virüsünün görüldüğü 11 Mart 2020 yılından bu yana tam bir yıl oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının birinci yılı nedeniyle açıklamada bulundu. Bakan Koca 'Kovid-19 kabusu 2021 yılında sürmeyecek. 13 Ocak'ta başlayan aşı programı mükemmel bir şekilde yürüyor. Ağır hasta sözünü çok az duyacağız. Sosyal hayatı bu tablonun nasıl yansıyacağını söylemeye bile gerek yok.' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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