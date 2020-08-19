  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım

    Giriş Tarihi: 19.08.2020, 21:42

    Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiasına yanıt verdi. Koca, “Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar!
    Cuma günü bir müjde vereceğiz
    "Cuma günü bir müjde vereceğiz"
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar!
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Cemal Kalyoncu'dan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Bakan Albayrak: Ülkemizin dışa bağımlılığını bitirecek adımları tek tek atıyoruz
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'na dair detaylar
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
    Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
    Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz
    Peş peşe iki kritik toplantı!
    Son dakika: Başkan Erdoğan başkanlığında peş peşe iki kritik toplantı! Masada kongreler ve İstanbul Sözleşmesi var
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor!
    İzmir'in çöp sorunu bitmiyor! Harmandalı çöplüğü çözüm bekliyor