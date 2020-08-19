Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 tanı kitlerinin pahalı alındığı iddiasına yanıt verdi. Koca, “Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım. Sağlık Bakanlığı yurt dışından alınan 8,75 dolarlık kit dışında, DMO'nun yaptığı ihalede ortaya çıkan 9,8 liranın üzerinde bir fiyat uygulaması yapmamıştır" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yanıt: Siyaseti pandemiye bulaştırmayalım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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