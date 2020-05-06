Son dakika haberi… Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından canlı yayında Türkiye'nin corona virüsü salgını (Covid-19) mücadelesinde 1. dönemi 29 Nisan 2020'de başarı ile geride bıraktığını söyledi.
Sağlık Bakanı Koca: 1. dönemi 29 Nisan 2020'de başarı ile geride bıraktı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.