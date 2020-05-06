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    Sağlık Bakanı Koca: 1. dönemi 29 Nisan 2020'de başarı ile geride bıraktı!

    Giriş Tarihi: 06.05.2020, 18:10

    Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı ardından canlı yayında Türkiye'nin corona virüsü salgını (Covid-19) mücadelesinde 1. dönemi 29 Nisan 2020'de başarı ile geride bıraktığını söyledi.

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