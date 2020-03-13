Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'deki 2. koronavirüs vakasının tespit edildiğini sosyal medya hesabında açıkladı! Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de tespit edilen ikinci koronavirüs vakasının tespitini açıkladığı paylaşımında "Dün akşam sonuçlana test üzücü bir öngörüyü doğruladı..." ifadelerine yer verdi.
Sağlık Bakanı Koca açıkladı! Türkiye'deki 2. koronavirüs vakası tespit edildi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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