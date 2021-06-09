Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı! 40 yaş üstü pazartesi aşılanmaya başlayacak

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Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Sağlık Bakanı Koca açıklamalarda bulundu. Yeni yaş grubunun aşılanacağını ifade eden Bakan Koca, "Yarın itibarıyla 45 yaş üzerindeki vatandaşlarımız da aşılanmaya başlıyor. Gelecek pazartesi günü 40 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız aşı programına dahil edilmiş olacak." dedi.