Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 1 Haziran'da 50 yaş üstü aşılamaya geçilecek

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-koca-duyurdu-1-haziranda-50-yas-ustu-asilamaya-gecilecek" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Koca, "Normalleşme döneminde kısıtlamaların azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programı hızlanmış olacağız. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacak." dedi.