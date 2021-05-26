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    Sağlık Bakanı Koca duyurdu! 1 Haziran'da 50 yaş üstü aşılamaya geçilecek

    Giriş Tarihi: 26.05.2021, 19:52

    Bilim Kurulu Toplantısı Bakan Koca başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Bakan Koca açıklama yaptı. Koca, "Normalleşme döneminde kısıtlamaların azalacağı ancak bireysel tedbirlerin öne çıkacağı, yaygın aşılama ile güçlendirilmiş uygulama hedefliyoruz. 1 Haziran'dan itibaren aşılama programı hızlanmış olacağız. 1 Haziran'dan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın aşılanmasına başlanacak." dedi.

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