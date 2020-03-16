  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır Tv > Gündem > Sağlık Bakanı Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs videosunu paylaştı

    Sağlık Bakanı Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs videosunu paylaştı

    Giriş Tarihi: 16.03.2020, 23:17

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 14 kuralı anlatan oyuncu Taner Ölmez'in videosunu paylaştı. Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in videosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs videosunu paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
    Kuruluş Osman 15. bölüm yeni fragmanı izle
    Kuruluş Osman 15. bölüm yeni fragmanı izle
    Nihat Hatipoğlu'ndan cuma namazı açıklaması
    Nihat Hatipoğlu'ndan cuma namazı açıklaması
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
    Koronavirüse karşı yeni kamu spotları hazırlandı
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs hakkında önemli açıklama
    Nihat Hatipoğlu'ndan cuma namazı açıklaması
    Cuma namazı yerine öğle namazı kılmak yeterli mi? Nihat Hatipoğlu açıkladı
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Koronavirüste takip süreci nasıl işliyor? Hastalar hangi testlerden geçiyor?
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı
    Umreden dönen vatandaşlar Kayseri'de karantinaya alındı