Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede 14 kuralı anlatan oyuncu Taner Ölmez'in videosunu paylaştı. Resmi Twitter hesabından Taner Ölmez'in videosunu paylaşan Sağlık Bakanı Koca, vatandaşlara uyarılarda da bulundu.
Sağlık Bakanı Koca, Taner Ölmez'in koronavirüs videosunu paylaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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