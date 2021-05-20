Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-koca-ve-prof-dr-ugur-sahinden-onemli-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merakla beklediği gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Aşının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin de canlı yayında konuştu. Şahin, "Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." dedi.