  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar

    Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar

    Giriş Tarihi: 20.05.2021, 19:55

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tüm Türkiye'nin merakla beklediği gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak üzere kameraların karşısına geçti. Aşının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin de canlı yayında konuştu. Şahin, "Türkiye'ye bu altıncı ayın sonuna kadar, haziranın sonuna kadar 30 milyon doz getirmek istiyoruz. Temmuz-ağustos ve eylül ayında tamamıyla 120 milyon dozu tamamlamak istiyoruz. Son 2 haftada bizim ekipler yoğun çalıştı. Ne zaman, ne kadar aşı dozu verileceğini anlaştık ve Allah'ın izniyle zamanında biz de aşıları Türkiye'ye getireceğiz." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Koca ve Prof. Dr. Uğur Şahin'den önemli açıklamalar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Çeşme'deki tarihi hamam kaderine terk edildi
    Çeşme'deki tarihi hamam kaderine terk edildi
    HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
    HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
    Çeşme'de sit alanı çöplüğe döndü
    Çeşme'de sit alanı çöplüğe döndü
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
    İzmir'de FETÖ operasyonu
    İzmir'de FETÖ operasyonu
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    HSK seçiminde uzlaşı sağlandı
    HSK seçiminde uzlaşı sağlandı!
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! BioNTech CEO'su Uğur Şahin çevrim içi katılacak
    İzmir'de FETÖ operasyonu
    İzmir'de FETÖ operasyonu
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    Başkan Erdoğan: FETÖ'nün önemli ismi elimizde
    'Turistlere serbest vatandaşa yasak' algısına tepki
    Turistlere serbest vatandaşa yasak algısına Başkan Erdoğan’dan tepki
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama
    Başkan Erdoğan’dan Kovid-19 aşı çalışmalarıyla ilgili yeni açıklama