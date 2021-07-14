Sağlık Bakanı Koca'dan bayram öncesi kritik açıklamalar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-kocadan-bayram-oncesi-kritik-aciklamalar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Bilim Kurulu toplantı düzenledi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Sağlık Bakanı Koca, "Artan varyantlara karşı elimizde aşı silahının yanında bir de tedbirlere uyum gücü var. Önümüzdeki günler özlemle beklediğimiz bayramın hemen öncesi. Bayramda bir araya gelirken kesinlikle tedbirlerden taviz vermemeliyiz." dedi.