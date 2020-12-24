Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'deki mutasyona ilişkin ilk açıklama

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-kocadan-ingilteredeki-mutasyona-iliskin-ilk-aciklama" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, İngiltere'deki mutasyonun eylül ayında beri mevcut olduğunu ifade etti. İşte Bakan Koca'nın o açıklamalar...