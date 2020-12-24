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    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'deki mutasyona ilişkin ilk açıklama

    Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'deki mutasyona ilişkin ilk açıklama

    Giriş Tarihi: 24.12.2020, 20:01

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, İngiltere'deki mutasyonun eylül ayında beri mevcut olduğunu ifade etti. İşte Bakan Koca'nın o açıklamalar...

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