Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası canlı yayında açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahretin Koca, İngiltere'deki mutasyonun eylül ayında beri mevcut olduğunu ifade etti. İşte Bakan Koca'nın o açıklamalar...
Sağlık Bakanı Koca'dan İngiltere'deki mutasyona ilişkin ilk açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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