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    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması: İyileşen vakalarımız var

    Giriş Tarihi: 23.03.2020, 20:24

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'nin yol haritasını belirleyen Sağlık Bakanlığı koronavirüs Bilim Kurulu, saat 13.30'da toplandı. Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı. Bakan Koca, "Önümüzdeki günlerde iyileşen vakalarımızı günbegün açıklayacağız. İyileşen vakalarımızın fazla olduğunu belirtmek istiyorum." dedi.

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