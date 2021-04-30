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    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar!

    Giriş Tarihi: 30.04.2021, 18:33

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Antalya'da açıklamalarda bulundu. "Kısıtlamaların ilk gününde vatandaşlarımızın çok iyi uyum gösterdiğini gözlemledik." diyen Bakan Koca, "Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz kurumumuz Sputnik aşısının acil kullanım onayını bugün verdi. 6 ay içinde 50 milyon doz aşı teslim edilmesi ve ilk sevkiyatın bu ay gerçekleşmesi beklenmek. Biontech aşısı haziran sonuna kadar 30 milyon doz olarak ülkemiz teslim edilmiş olacak." şeklinde konuştu.

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