  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor

    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor

    Giriş Tarihi: 23.06.2021, 20:04

    Son dakika.. Aşılamada yeni safhaya geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Maske kullanımının ne zaman kalkacağını aktaran Koca, "Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Alev alan otobüste can pazarı
    Alev alan otobüste can pazarı
    Denizli'de namaz esnasında camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
    Denizli'de namaz esnasında camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
    Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
    Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
    Tunç Soyer'e 'deniz suyu projesi' tepkisi
    Tunç Soyer'e 'deniz suyu projesi' tepkisi
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Büyükşen çiftinin cinayetinde flaş gelişme!
    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Afganistan'a asker gönderecek miyiz? Bakan Akar açıkladı
    Alev alan otobüste can pazarı
    Alev alan otobüste can pazarı
    Denizli'de namaz esnasında camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
    Denizli'de namaz esnasında camiye giren köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı
    Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
    Yüksek İstişare Kurulu Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı
    Tunç Soyer'e 'deniz suyu projesi' tepkisi
    Tunç Soyer'e 'deniz suyu projesi' tepkisi
    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar
    Belediye başkanları ile buluşma! Başkan Erdoğan'dan önemli uyarılar