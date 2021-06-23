Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 18 yaş üstü aşılanmaya başlıyor

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/gundem/saglik-bakani-kocadan-onemli-aciklamalar-18-yas-ustu-asilanmaya-basliyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Son dakika.. Aşılamada yeni safhaya geçildiğini belirten Sağlık Bakanı Koca, Cuma günü itibarıyla 18 yaşından gün almış olan herkesin aşı randevusu alabileceğini açıkladı. Maske kullanımının ne zaman kalkacağını aktaran Koca, "Önümüzdeki dönemde zorunlu olmadıkça kısıtlama yapmak istemiyoruz. Mesafe korunabiliyorsa o durumda maskeyi takmanız gerekmez, kapalı alanda da olabilir bu. Ama mesafenin korunmadığı açık alanlarda da maskeyi takmanız zaten zorunlu oluyor. Aşılamanın en az %70 olduğu dönemde maskelerden de artık kurtulabiliriz diye düşünüyorum." dedi.