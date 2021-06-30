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    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli açıklamalar! 3. doz aşılama yarın başlıyor

    Giriş Tarihi: 30.06.2021, 20:29

    Bugün kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Covid-19 aşı seferberliği ve dünyayı paniğe sevk eden Hindistan menşeili Delta mutasyonunun değerlendirildiği toplantı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Koca, "50 yaşından büyük vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın 3. doz aşı olmalarının faydalı olacağını kararlaştırdık. 2 doz aşı olmuş 50 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile sağlık çalışanlarımız yarından itibaren istedikleri aşı ile 3. doz aşı olmak üzere randevularını alabilecekler." dedi.

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