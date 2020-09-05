  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Gündem Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!

    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!

    Giriş Tarihi: 05.09.2020, 16:14

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Koca, "Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49'a, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
    PKK'ya ağır darbe!
    PKK'ya ağır darbe!
    Başkan Erdoğan'dan net mesaj
    Başkan Erdoğan'dan net mesaj
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan: Sağlık sistemimiz dimdik ayaktadır
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    Başkan Erdoğan'dan Doğu Akdeniz mesajı: Ahlaksız haritaları yırtıp atacağız
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    TSK ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ortak tatbikat
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
    Aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına koronavirüs nedeniyle ek ödeme
    Başkan Erdoğan'dan net mesaj
    Başkan Erdoğan MSÜ’deki Mezuniyet Törenine bağlandı: TSK içindeki lümpenleri temizledikçe...
    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti
    Başkan Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu'nu test etti