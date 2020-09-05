Sağlık Bakanı Koca'dan önemli uyarı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Göztepe Şehir Hastanesi'nin açılışında konuştu. Koca, "Aldığımız tedbirlerle kısa sürede Diyarbakır'da vaka sayısı yüzde 49'a, Siirt'te yüzde 37, Batman'da yüzde 56 oranında azaldı. Salgının üstesinden gelmek bizim elimizde. Güçlü teknolojik donanımlı modern hastaneleri vatandaşımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.
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