Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koca, "Kademeli normalleşme dönemini 1 günde eski normale dönmek olmadığını, adım adım normal hayata dönme çabası göstereceğimiz günler olduğunu aklımızdan çıkarmayalım. Bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak." dedi.
Sağlık Bakanı Koca'dan sevindiren açıklama: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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