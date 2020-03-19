Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM'de koronavirüs oturumunda bilgilendirmelerde bulundu. Bakan Koca, "Bugüne kadar 10 bini geçen test yaptık. Yarın itibarıyla hızlı tanı kiti ülkemizde olacak. 1-2 gün içerisinde hızlı tanı kiti devreye girmiş olacak'' ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Koca'dan TBMM'de flaş koronavirüs açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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