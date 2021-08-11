Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 11 Ağustos koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 27 bin 356 yeni vaka tespit edildi. 128 kişi vefat etti. 278 bin 263 bin test yapıldı. 16 bin 363 kişi daha COVID-19'u yendi.
Sağlık Bakanlığı 11 Ağustos vaka tablosunu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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